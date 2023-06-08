Минфин анонсировал ратификацию протокола с Оманом о налогообложении до конца года

В ведомстве рассчитывают, что положения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы между двумя странами начнет применяться с 1 января 2024 года

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Ратификация протокола между Россией и Оманом об избежании двойного налогообложения должна состояться до конца текущего года, говорится в материалах Минфина РФ.

"8 июня в Маскате состоялось подписание соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы между Россией и Оманом. <...> Ратификация протокола должна состояться до конца текущего года, чтобы его положения начали применяться с 1 января 2024 года", - говорится в сообщении.