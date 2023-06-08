ФАС возбудила дело из-за завышения цен производителями колес для ж/д вагонов

АО "ВМЗ", АО "Евраз НТМК" и ООО "Евраз ТК" грозят штрафы

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении производящих колеса для железнодорожных вагонов компаний - АО "ВМЗ", АО "Евраз НТМК" и ООО "Евраз ТК" - из-за необоснованного завышения цен на продукцию в III квартале 2022 года. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"ФАС России провела анализ состояния конкуренции на рынке цельнокатаных колес для железнодорожных вагонов. Служба установила, что этот рынок является высококонцентрированным и характеризуется наличием барьеров, а доступ на него требует значительных временных и финансовых затрат. При этом АО "ВМЗ", АО "Евраз НТМК" и ООО "Евраз ТК" являются крупнейшими производителями и занимают доминирующее положение на этом рынке", - говорится в сообщении службы.

По данным антимонопольной службы, установленные компаниями цены в этот период превысили сумму необходимых расходов и прибыли для производства и реализации.

ФАС возбудила три дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компаний, им грозят штрафы в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции.