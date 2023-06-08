Первый за 10 лет прямой рейс вылетел из Хабаровска в Минеральные Воды

Полеты будут осуществляться один раз в неделю

ТАСС, 8 июня. Первый прямой авиарейс из Хабаровска в Минеральные воды вылетел в четверг в пункт назначения после десятилетнего перерыва, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

"Первый прямой рейс вылетел из Хабаровска в Минводы. В этом году жители региона смогут совершить беспосадочный перелет из Хабаровска в Минеральные Воды с 8 июня по 28 сентября. Рейсы будет выполнять авиакомпания iFly", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы будут осуществляться один раз в неделю: вылет из Хабаровска по четвергам, прибытие из Минеральных Вод по пятницам. Последние прямые рейсы по данному направлению выполнялись в 2013 году.

Рейс в Минеральные Воды - это уже третье направление, которое открыла авиакомпания из международного аэропорта Хабаровск. Ранее стартовали полеты в Санкт-Петербург, с 10 июня возобновляются прямые рейсы в Сочи.

На всех этих рейсах доступны субсидированные билеты. В Минеральные Воды и Сочи со скидками могут улететь пассажиры в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет, женщины - 55 лет, а также инвалиды I группы, дети-инвалиды, инвалиды с детства I, II групп, а также многодетные семьи. В Санкт-Петербург, кроме указанных категорий, возможностью льготной авиаперевозки смогут воспользоваться еще и жители ДФО, имеющие постоянную регистрацию в регионе.