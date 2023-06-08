РБК: власти предложили налоговые льготы как одну из мер в рамках плана деофшоризации

По данным издания, инициативы могут реализовать уже в 2023 году

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Налоговые льготы, защита российских акционеров, упрощение переезда в спецрайоны, а также донастройка регулирования международных фондов были предложены в качестве мер в рамках разработанного Минэкономразвития плана, который должен ускорить перевод активов отечественного бизнеса в российскую юрисдикцию. Инициативы властей могут быть реализованы уже в текущем году, сообщает в четверг РБК со ссылкой на документ, утвержденный первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

Первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов сообщил РБК, что инициативы "Плана реализации дополнительных мер по ускорению перевода активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики, в российскую юрисдикцию" направлены на повышение привлекательности российских специальных административных районов (САР) через расширение механизма управления российским лицом, минуя контролируемую иностранную компанию (КИК), судебный порядок раздельной выплаты дивидендов (прибыли), а также ряд других мер. "Новый набор инициатив позволит решить 90% существующих проблем в корпоративном управлении, и мы рассчитываем на их принятие уже в этом году", - сказал Торосов, отметив, что некоторые меры уже внесены поправками на рассмотрение Госдумы.

Из документа следует, что тематический блок плана, посвященный налоговому стимулированию перевода активов бизнеса в российскую юрисдикцию, включает в себя компенсации бизнесу при разрыве соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами, а также "особый налоговый режим", связанный с получением физическими и юридическими лицами акций с нейтральными налоговыми последствиями. Часть мер плана из раздела по донастройке регулирования международных фондов, зарегистрированных в САР, тоже затрагивают вопросы налогообложения, отмечает РБК. Так, планом предусматривается введение специального режима налогообложения личных фондов, а также изменение налогового режима международных фондов в САР, исключающее двойное налогообложение.

Кроме того, планом предусматривается внедрение механизмов непризнания и неприведения в исполнение решений судов иностранных государств, если такие суды при рассмотрении дела исходили из того, что международная компания является иностранным юридическим лицом, установление особенностей принятия (или признания принятым) решения иностранной компании о переезде в специальные административные районы (возможность признания принятым решения о редомициляции советом директоров или бенефициарами), а также отмена ограничения по регистрации не более трех юридических лиц в одном офисе на территории САР. В документе также упоминается исключение обязанности контролирующих КИК лиц, зарегистрированных в САР, отчитываться по КИК вне зависимости от факта исключения ее из иностранного реестра.

Блок мер, направленный на защиту прав российских акционеров холдинговых компаний, включает разработку механизма раздельной выплаты дивидендов, а также механизма перевода публичных и непубличных иностранных холдинговых компаний в российскую юрисдикцию. Также планом предусматривается расширение механизма восстановления корпоративного управления российскими компаниями, минуя контролируемые иностранные организации, зарегистрированные на территории недружественных стран, добавляет РБК.