Глава Росатома сообщил о защищенности российских АЭС от беспилотников и кибератак

Алексей Лихачев отметил, что "попытки нарушить работу станций не прекращаются"

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Российские атомные станции в настоящее время надежно защищены как от кибератак, так и от атак беспилотников независимо от того, где они находятся. Об этом в четверг заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в кулуарах Евразийского конгресса.

"Беспилотников стало больше. И в том числе на Запорожскую станцию. Совместно с Росгвардией мы делаем все, чтобы защитить и физически, и с точки зрения кибератак наши атомные станции. Попытки нарушить работу станций не прекращаются. Кроме ежедневных попыток проникнуть беспилотниками в зону работы атомных станций, существуют и кибератаки, существуют и информационные атаки. Наверное, не проходит и дня, чтобы мы не фиксировали фейковые сообщения о заложенных бомбах, о готовящихся терактах. На каждое из них мы реагируем, по каждому из них принимаются отдельные меры, компенсирующие так называемые мероприятия как с Росгвардией, так и с ФСБ. Можем сказать, что сегодня наши АЭС надежно защищены независимо от того, где они находятся", - сказал он.

Однако, подчеркнул Лихачев, эта непростая ситуация в первую очередь отражается на психологическом состоянии людей. "Самый главный материал, который разрушается, - это психика людей. Больше года такого силового давления на персонал. Понятно, что они давят на людей, но мы делаем все, чтоб коллектив в это сложное времени поддержать и морально, и материально. И, конечно, получаем очень высокую отдачу от коллектива", - подчеркнул гендиректор Росатома.