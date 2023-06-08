Лихачев сообщил, что Росатом настроен на продолжение контактов с МАГАТЭ

Глава госкорпорации отметил, что все договоренности с агентством реализуются

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Все существующие договоренности с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) реализуются, Росатом настроен на продолжение контактов с этой организацией. Об этом в четверг заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в кулуарах Евразийского конгресса.

"Мы настроены на продолжение контактов с МАГАТЭ. Надо сказать, что, во-первых, все договоренности, которые есть с МАГАТЭ, реализуются. Второе - мы продолжаем оценивать роль миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС как крайне важную, а присутствие - крайне своевременным и актуальным, потому что это, конечно, дополнительная защита от нападения на атомную станцию", - сказал он.

Как особо отметил гендиректор Росатома, присутствие миссии МАГАТА на ЗАЭС - это еще и возможность донести объективную информацию до руководства этой организации. "Второй момент - это конечно же канал передачи объективной информации, потому что эксперты МАГАТЭ находятся непосредственно на местах, в контакте с персоналом, в контакте с вооруженными силами. Они видят все и на все вопросы получают ответы", - подчеркнул Лихачев.

Отвечая на вопрос о том, приедет ли глава МАГАТЭ в Москву, глава Росатома подтвердил, что Рафаэль Гросси точно приедет в Россию, однако город пока не уточнен. "Мы всегда рады видеть господина Гросси и в России, и на ЗАЭС. И рассчитываем, что после его выступления на трибуне ООН эти контакты будут развиваться", - добавил Лихачев.