"Яндекс" добился отмены решения Nasdaq о делистинге акций

Ценные бумаги IT-компании останутся в биржевом списке, но решение о приостановке торгов останется в силе

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. "Яндекс" добился отмены решения американской биржи Nasdaq о делистинге, принятого в марте. Ценные бумаги IT-компании останутся в биржевом списке, но решение о приостановке торгов останется в силе, сообщается в Telegram-канале "Яндекса".

"Американская биржа удовлетворила апелляцию "Яндекса" и не будет проводить делистинг - то есть ценные бумаги "Яндекса" останутся в биржевом списке. <...> В итоге делистинга не будет, решение о приостановке торгов останется в силе", - сказано в сообщении.

Площадка учла аргументацию "Яндекса", в которой он сообщал о необходимости соблюсти интересы инвесторов, а также о планируемой реструктуризации. IT-компания повторно заверила, что акции "Яндекса" на Мосбирже торгуются в обычном режиме.

В марте руководство Nasdaq сообщило, что уведомило Ozon, Yandex, Headhunter и Qiwi о готовящемся делистинге ценных бумаг этих компаний, позднее все они обжаловали это решение. Нью-Йоркская фондовая биржа, в свою очередь, сообщила, что приняла аналогичное решение в отношении ценных бумаг онлайн-сервиса для поиска недвижимости Cian.