Британия ограничит рекламу криптовалют из-за бесконтрольного роста их популярности

По данным Financial Times, новый режим маркетинга криптовалюты FCA потребует от компаний предупреждать клиентов о возможных рисках и предлагать им "24-часовой период обдумывания"

ЛОНДОН, 8 июня. /ТАСС/. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) с 8 октября введет новые правила рекламы криптовалют в стране. Об этом в четверг сообщила газета Financial Times.

"Люди сами решают, покупать ли им криптовалюту. Наши [новые] правила дают людям время и предупреждают их о рисках, чтобы они могли сделать осознанный выбор", - заявил Шелдон Миллс, глава отдела защиты прав потребителей и конкуренции FCA.

Согласно информации издания, новый режим маркетинга криптовалюты FCA потребует от компаний предупреждать клиентов о возможных рисках и предлагать им "24-часовой период обдумывания". Также будут запрещены различные программы лояльности, например схемы с "приглашением друга".

Режим будет применяться ко всем компаниям, занимающимся продажей криптоактивов клиентам из Великобритании, независимо от того, зарегистрированы ли они в королевстве или за рубежом.

Почти каждый десятый человек, опрошенный ведущим финансовым регулятором Великобритании, владел криптовалютами в 2022 году. Это в два раза больше, чем годом ранее, несмотря на то, что официальные структуры неоднократно предупреждали, что криптоинвесторы должны быть готовы потерять все свои вложения. Потери от мошенничества с криптовалютами в Великобритании увеличились в минувшем финансовом году сразу на 40% и превысили £300 млн ($372 млн).

Резкий рост числа преступлений в этой сфере эксперты связывают с прошлогодним крахом биржи криптовалют FTX. Уже тогда специальный комитет казначейства Палаты общин британского парламента предложил методы регулирования рынка криптовалюты, аналогичные контролю за сектором азартных игр.