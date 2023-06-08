Премьер-министр Кубы похвалил новый российский автомобиль Lada Vesta Aura

Мануэль Марреро Крус отметил его качество и стоимость

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус похвалил новый автомобиль Lada Vesta Aura за качество и цену, удлиненная версия модели впервые презентована на выставке "Евразия - наш дом" на площадке "Сириуса" в Сочи.

"Сириус" - территория на черноморском побережье Сочи, где проходила зимняя Олимпиада 2014 года и где расположен основной комплекс олимпийских объектов. С 2015 года на базе олимпийской инфраструктуры развивается образовательный центр "Сириус". Населенный пункт находится в Имеретинской низменности, в междуречье Мзымты и Псоу, окружен Кавказскими горами и уникальным природным заповедником.

Главы делегаций, прибывшие в Сочи для участия в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств стран СНГ, утром в четверг посетили площадку. Представители "Автоваза" сообщили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, что на выставке впервые презентована удлиненная версия Lada Vesta Aura. В компании рассчитывают, что модель будет популярна среди бюджетных организаций, учреждений, чиновников регионального уровня. Цена составит $25 тыс. (около 2 млн рублей).

Премьеры РФ и Кубы осмотрели автомобиль. Кубинец сел за руль и похвалил машину.

"Очень комфортабельная машина, удобный салон. Автомобиль, у которого цена соответствует качеству", - сказал политик. "Это самое главное, чтобы цена качеству соответствовала", - ответил Мишустин.

На выставке была представлена продукция "Автоваза", произведенная в интеграции с Казахстаном и Узбекистаном, к примеру Lada Granta, Lada Vesta SW Cross. В 2021 году в Казахстане было развернуто производство автомобилей Lada на мощностях ТОО "СарыаркаАвтоПром" в городе Костанай. По итогам 2022 года собрано более 6 тыс. автомобилей Lada. В городе Джизак в 2021 году была запущена серийная крупноузловая сборка (SKD) автомобилей Lada Xray Cross, Lada Largus, Lada Vesta SW.

Мишустин прилетел в Сочи 7 июня. Российский премьер провел встречи с кубинским коллегой Мануэлем Марреро Крусом, премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и с председателем кабинета министров - руководителем администрации президента Киргизии Акылбеком Жапаровым. Также Мишустин в этот день принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе (РФ председательствует в органах ЕАЭС в 2023 году). В четверг российский премьер примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в широком составе и в заседании Совета глав правительств стран СНГ, также у главы российского правительства запланировано несколько двусторонних встреч.