Совет директоров девелопера "Самолет" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

По словам генерального директора группы Антона Елистратова, такое решение "отражает сохраняющийся высокий уровень неопределенности на рынке жилой недвижимости и соответствует консервативной финансовой политике" компании

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Совет директоров девелопера "Самолет" рекомендовал годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года и не распределять прибыль. Об этом говорится в сообщении компании на портале раскрытия корпоративной информации.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение о распределении прибыли по результатам 2022 года: прибыль по итогам 2022 года не распределять. Дивиденды по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора группы "Самолет" Антона Елистратова, это решение совета "отражает сохраняющийся высокий уровень неопределенности на рынке жилой недвижимости и соответствует консервативной финансовой политике" компании. "Менеджмент подтверждает приверженность группы существующей дивидендной политике и с учетом рыночной динамики намерен предложить совету директоров вернуться к вопросу о дивидендных выплатах в III квартале 2023 года", - добавил он.

"Самолет" является вторым в России девелопером по объему текущего строительства с показателем 3 млн кв. м по состоянию на май 2023 года, по данным Единой информационной системы жилищного строительства. Стоимость активов группы, по подсчетам независимого оценщика Commonwealth Partnership, составляет 761 млрд рублей на конец 2022 года. Акции "Самолета" с октября 2020 года торгуются на Московской бирже.