Участие в системе оспаривания транзакций в СБП станет обязательным с 30 июня

В НСПК введение меры объяснили ростом числа платежей через эту систему

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Система оспаривания транзакций в системе быстрых платежей (СБП), с помощью которой решаются спорные ситуации последние два года, с 30 июня 2023 года станет обязательной для всех участников СБП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

"Механизм решения спорных ситуаций по оплатам через СБП действует с 2021 года, однако он не являлся обязательным для банков. 30 июня 2023 года в системе "Диспут+", в которой сегодня происходит оспаривание операций по картам "Мир", появится процесс "Диспут" для СБП, который станет обязательным для всех банков - участников системы", - говорится в сообщении.

Как пояснили в НСПК, механизм диспута функционирует уже два года, а требование об обязательном участии обусловлено в том числе тем, что СБП становится все более популярным инструментом онлайн- и офлайн-оплаты покупок, число транзакций в СБП быстро растет, и при возникновении спорных ситуаций необходим четкий регламент для их урегулирования.

"Диспутные сроки (срок запуска спора на платформе НСПК и срок реакции банка, к которому обращен диспут) по спорным операциям в СБП такие же, что и в ПС "Мир", так как диспутная модель ПС "Мир" уже стала привычной и удобной для банков-участников. 180 дней - это срок с момента проведения спорной операции, в течение которого можно будет инициировать новый диспутный процесс в СБП. Максимальный срок рассмотрения диспута по операциям СБП - 30 календарных дней. Аналогичные сроки действуют и для карточных операций в ПС "Мир", - добавили в НСПК.

Там также отметили, что диспут СБП можно будет запустить по операциям, проведенным после 30 июня 2023 года. Процесс инициирования диспута СБП будет таким же, как и по картам "Мир": клиенту необходимо будет обратиться в банк, со счета в котором была совершена оспариваемая операция по СБП. Банк после этого инициирует диспут на платформе НСПК, банк получателя рассматривает данный спор, обращаясь к своему клиенту - торгово-сервисному предприятию, - и анализирует полученную информацию. В случае принятия положительного решения по спорной операции НСПК проведет автоматические расчеты между сторонами диспута.