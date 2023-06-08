Свободная экономическая зона в новых регионах может заработать осенью

Власти ДНР вышли с инициативой, чтобы закон о создании такой зоны вступил в силу не с 1 января 2024 года, а с момента его подписания

ДОНЕЦК, 8 июня. /ТАСС/. Свободная экономическая зона (СЭЗ) в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонских областях может быть создана осенью этого года. Власти ДНР вышли с инициативой, чтобы закон о создании такой зоны вступил в силу не с 1 января 2024 года, а с момента его подписания, сообщил во время прямого эфира в Telegram-канале Минэкономразвития республики и. о. министра экономического развития ДНР Владимир Зверков.

Госдума 19 апреля приняла в первом чтении законопроекты, предусматривающие создание в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны, а также налоговые льготы ее участникам. Документы внесены правительством РФ.

"Сейчас мы по поручению главы Донецкой Народной Республики Дениса Владимировича Пушилина вышли с инициативой, чтобы данный законопроект вступил в силу не с 1 января 2024 года, а с момента его подписания. Соответственно, очень сильно надеемся, что с сентября этого года наши предприниматели смогут воспользоваться этим законом и получить статус участника свободной экономической зоны", - сообщил Зверков, добавив, что в конце июня ожидается принятия законопроекта во втором чтении в Госдуме.

По его словам, для получения статуса участника СЭЗ минимальный объем инвестиций составляет 30 млн рублей, для проектов в сфере малого и среднего бизнеса - 3 млн рублей, для сферы IT - 1 млн рублей. Участники СЭЗ будут освобождены от уплаты налогов на прибыль, транспорт, землю, ставка размера страховых выплат будет снижена с 30% до 7,6%, также им будет представлена возможность упрощенного порядка получения земельных участков и таможенные преференции.