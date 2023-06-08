8 июня, 09:29
Массовое отравление сидром в регионах России

В Казахстане сообщили, что напиток "Мистер сидр" не ввозили в страну

Этот напиток ранее временно сняли с продажи в стране

АСТАНА, 8 июня. /ТАСС/. Слабоалкогольный напиток "Мистер сидр" российского производства не ввозили в Казахстан для продажи. Об этом сообщили в комитете санитарно-эпидемического контроля министерства здравоохранения республики.

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"Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан сообщает, что по информации комитета государственных доходов министерства финансов, слабоалкогольная продукция "Мистер сидр" производства ООО "АНДИ" (Российская Федерация) на территорию Казахстана не ввозилась, учетно-контрольная марка не выдавалась", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что территориальным департаментам комитета санитарно-эпидемиологического контроля дали поручения сообщать импортерам и реализаторам алкогольной продукции о необходимости требовать от поставщиков документы об оценке соответствия, подтверждающие безопасность продукции.

7 июня в Минздраве Казахстана поручили информировать импортеров и реализаторов алкогольной продукции о временном снятии с реализации напитка "Мистер сидр" до выяснения обстоятельств. 

Теги:
КазахстанМассовое отравление сидром в регионах России
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