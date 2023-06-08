Банк "Точка" опроверг проблемы с проведением рублевых платежей в банках Казахстана

Газета "Ведомости" ранее написала, что российские предприниматели начали сталкиваться с ситуацией, когда банки Казахстана не принимают платежи в рублях

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Банки Казахстана крайне редко отказываются принимать рублевые платежи от предпринимателей из России, таких случаев менее 1%, сообщила ТАСС лидер направления "ВЭД импорт" банка "Точка" Анна Давыдова.

Ранее газета "Ведомости" написала, что российские предприниматели начали сталкиваться с ситуацией, когда банки Казахстана не принимают платежи в рублях.

"Ситуации, когда банки Казахстана отказываются принимать рублевые платежи от предпринимателей из России - крайне редки. Лишь периодически предприниматели сталкиваются с такими ситуациями - менее 1% случаев", - сказала Давыдова.

При этом импортеры, по ее словам, экспериментируют и используют все возможности. "Некоторые из них перешли на работу с казахскими партнерами в их местной валюте - тенге. Мы видим, что количество платежей в тенге растет от месяца к месяцу: количество платежей в апреле-мае 2023 года выросло в 1,4 раза по сравнению с I кварталом 2023 года", - добавила эксперт.