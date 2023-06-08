Работу кузбасской шахты "Разрез "Инской" приостановили на три месяца

Исключением станут работы по жизнеобеспечению предприятия и выполнению мероприятий по предупреждению самонагревания угля в выработанном пространстве лавы № 608

ТАСС, 8 июня. Сибирское управление Ростехнадзора составило девять протоколов о временном запрете деятельности на шахтах Кузбасса за неделю с 1 по 7 июня. При этом приостановлены все работы на шахте "Разрез "Инской", сообщил в четверг в своем Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"В период с 1 по 7 июня 2023 года Сибирским управлением Ростехнадзора было составлено девять протоколов о временном запрете деятельности: <...> 2 июня - на ведение горных работ по добыче угля АО "Разрез "Инской" за расторжение договора на горноспасательное обслуживание подразделения аварийно-спасательной службы и рассогласование плана ликвидации аварии. Решение суда - приостановка всех работ на шахте на 90 суток (за исключением работ по жизнеобеспечению предприятия и выполнению мероприятий по предупреждению самонагревания угля в выработанном пространстве лавы № 608)", - написал Виль.

Также были найдены нарушения на шахтах им. В. И. Ленина, им. С. М. Кирова, Чертинская-Коксовая, Костромская, Березовская и на шахтоучастке "Октябрьский". Среди нарушений - превышение допустимой концентрации метана, несоответствие технологии работ технической документации. Также на шахте Костромская был травмирован работник.

Шахта "Разрез "Инской" расположена в Беловском районе Кемеровской области. Предприятие построено на участке недр закрытой в 1998 году из-за пожара шахты "Сигнал". Новое производство было введено в эксплуатацию в 2011 году, с 2017 года на предприятии введена процедура банкротства.