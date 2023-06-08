В Хабаровском крае возобновили доставку крупногабаритных грузов для строительства АГХК

Специализированное крановое судно "History Eduard" доставило груз общим весом почти 3 тыс. тонн

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июня. /ТАСС/. Доставку крупногабаритных грузов для строительства Амурского газохимического комплекса возобновили через морской порт Де-Кастри в Хабаровском крае. Об этом в четверг сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта.

"В морском порту Де-Кастри возобновилась работа в рамках проекта строительства Амурского газохимического комплекса", - говорится в сообщении.

По информации Администрации морских портов Охотского моря и Татарского пролива, первое в этом году судно с тяжеловесным и крупногабаритным грузом (КТГ) пришло в акваторию морского порта Де-Кастри из Китая 5 июня. Специализированное крановое судно "History Eduard" доставило груз общим весом почти 3 тыс. тонн. Работы по проекту были начаты в 2018 году.

В районе якорной стоянки в течение нескольких дней доставленное оборудование будет перегружено на три баржи, которые отбуксируют по Амурскому лиману до морского порта Николаевск-на-Амуре, а затем по рекам Амур и Зея до места назначения к причалу в речном порту Свободный. Операция по перегрузке проходит с соблюдением всех требований безопасности мореплавания.

В этом году по этому проекту доставку морем КТГ общим весом 7,8 тыс. тонн обеспечат два судна, которые сделают по два рейса.

Амурский газохимический комплекс - проект крупнейшего в мире предприятия по производству полиэтилена и полипропилена востребованных на российском и мировом рынке марок, строительство которого осуществляется в Амурской области российской компанией СИБУР и китайской Sinopec.