Корпорация МСП и компания-производитель запускают льготный лизинг фудтраков

Малому и среднему бизнесу будет доступна долгосрочная аренда мобильной торговой точки под 12% годовых с возможностью последующего выкупа

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Корпорация МСП и компания "Мобитрак", являющаяся производителем фургонов для приготовления, хранения и продажи готовой еды, запускают через компанию "МСП лизинг" специальный продукт - лизинг фудтраков. Он предусматривает, что малому и среднему бизнесу будет доступна долгосрочная аренда мобильной торговой точки под 12% годовых с возможностью последующего выкупа, сообщила в четверг пресс-служба Корпорации МСП.

Отмечается, что потребуется первоначальный взнос - 10% собственных средств. Желающему выйти на рынок общепита надо обратиться к производителю. Он предлагает авторизованных "МСП лизингом" франчайзеров, из которых предприниматель выбирает подходящего.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что вместе с выгодными условиями лизинга желающие выйти на рынок быстрого питания также получают опыт и технологии сети быстрого обслуживания, работающей по франшизе. Вывод такого продукта на рынок позволяет снизить предпринимателям затраты на инвестиционной фазе. "Как минимум, сэкономить можно, заменив покупку трака на его лизинг, а франчайзинговая схема позволяет кратно снизить стартовые затраты на разработку концепции, дизайн-решения, составление бизнес-плана и его согласование с кредитной организацией", - пояснил Исаевич.

"Для нас появление возможности оформить лизинг на нашу продукцию открывает перспективы расширения рынков сбыта. Это значит развитие производства, увеличение объемов выпуска продукции и новые рабочие места", - сказал основатель компании "Мобитрак" Рафаэль Хабиров, слова которого приводятся в сообщении.

Планируется, что в лизинговую программу также войдут отечественные дома на колесах.

Корпорация МСП - федеральный институт поддержки малого и среднего предпринимательства.