Турецкие и ближневосточные компании претендуют на покупку магазинов Adidas в России

Старший директор, глава ретейл-департамента консалтинговой компании Core.XP Марина Малахатько считает, что наиболее рационально для компании-покупателя было бы реализовывать на площадках Adidas монобренд, но и мультибрендовые точки также могли бы быть рабочим вариантом

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Турецкая сеть Flo Retailing и ближневосточная группа Daher претендуют на покупку магазинов бренда спортивной одежды и обуви Adidas в России. Об этом ТАСС в четверг сообщили консультанты на рынке коммерческой недвижимости.

"Обе компании - турецкая сеть Flo Retailing и ближневосточная Daher Group - претенденты на покупку", - сказала старший директор, глава ретейл-департамента консалтинговой компании Core.XP Марина Малахатько. По ее мнению, наиболее рационально для компании-покупателя было бы реализовывать на площадках Adidas монобренд, но и мультибрендовые точки также могли бы быть рабочим вариантом.

О переговорах по передаче российского подразделения Adidas иностранному инвестору рынок говорит давно, сказала партнер и руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership (CMWP) Ольга Антонова. "И у Daher Group, и у Flo Retailing есть интерес к развитию, диверсификации портфеля", - добавила она.

Ранее эксперты высказывали ТАСС мнение, что сделка может завершиться этим летом и, возможно, уже к началу осенне-зимнего сезона часть магазинов будет доступна для посетителей. Передача российского подразделения Adidas иностранному инвестору позволила бы перезапустить около 100 магазинов в РФ.

О приостановке деятельности в России Adidas сообщил 9 марта 2022 года. Розничные магазины сети закрылись 14 марта. С конца февраля некоторые иностранные бренды приостановили работу в России в связи со специальной военной операцией на Украине.

Перезапуск брендов

Ранее группа компаний Daher, которая базируется в ОАЭ и специализируется на розничной торговле, стала владельцем российского бизнеса Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho) и перезапустила ее бренды под новыми названиями в России.

Кроме того, в мае 2022 года СМИ сообщали, что российское подразделение Reebok перешло турецкому Flo Retailing. По итогам сделки компания получила более 100 точек продаж.