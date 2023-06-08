Президент Южной Кореи назвал конкуренцию в сфере полупроводников "промышленной войной"

Администрация Юн Сок Ёля указала, что на производство полупроводников приходится 20% экспорта республики и 55% инвестиций в оборудование производственного сектора

СЕУЛ, 8 июня. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль на экономическом совещании охарактеризовал степень ожесточенности международной конкуренции в отрасли производства полупроводников как "промышленную войну". Его слова в четверг приводятся на сайте президентской администрации.

"Конкуренция в сфере полупроводников - это промышленная война. Это тотальная общегосударственная война", - сказал Юн Сок Ёль. В четверг он председательствовал на совещании, посвященном национальной стратегии в этой отрасли производства. На встрече присутствовали министры, представители правящей партии и крупного бизнеса.

"Если мы хотим победить в этой войне полупроводников, нам нужны и инновации частного сектора, и государственная стратегия. Геополитические вопросы в последнее время становятся крупнейшим управленческим риском для бизнеса, но эту проблему компании не могут решить одни. Ее следует решать государству посредством укрепления сотрудничества с США и другими дружественными странами и поддержания тесной связи с ними", - добавил глава государства.

Как указала администрация президента, на производство полупроводников приходится 20% экспорта Республики Корея и 55% инвестиций в оборудование производственного сектора. Южная Корея была одной из ведущей стран в отрасли полупроводников в течение 20 лет, но теперь столкнулась с жесткой конкуренцией со стороны других стран и геополитическими рисками, вызванными соперничеством между США и КНР.