В ДНР сообщили, что рост цен на бензин носит сезонный характер

К концу лета стоимость топлива снизится, отметил и. о. министра экономического развития республики Владимир Зверков

ДОНЕЦК, 8 июня. /ТАСС/. Скачок цен на бензин в ДНР носит сезонный характер, к концу лета его стоимость снизится. Об этом сообщил и. о. министра экономического развития республики Владимир Зверков.

"Что касается бензина, то данный скачок - это сезонный фактор, это не постоянная история. Вызвано тем, что многие нефтеперерабатывающие заводы закрываются на профилактические работы. Соответственно, создается искусственный дефицит топлива на рынке. И на период конца весны - начала лета она [цена] по всей России увеличивается", - сообщил он во время прямого эфира в Telegram-канале Минэкономразвития республики.

По словам Зверкова, власти региона прогнозируют, что стоимость бензина "вернется к прежним параметрам".

Сейчас стоимость бензина марки А-92 на заправках республики составляет 50-51 руб., А-95 - порядка 57-58 руб. Как сообщили ТАСС местные автомобилисты, стоимость бензина А-95 выросла на несколько рублей.