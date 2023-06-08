Около 50 млрд рублей выделят на поддержку сферы туризма в России в 2023 году

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что это позволит построить новый номерной фонд, инфраструктуру к курортам, поддержать предпринимательские инициативы, национальные туристические маршруты, обеспечить бесплатными познавательными поездками школьников и молодежь

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Около 50 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на поддержку сферы туризма в России в 2023 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе приветствия участников форума "Путешествуй!" в четверг.

"В этом году на поддержку сферы туризма из федерального бюджета будет направлено около 50 млрд рублей. Это позволит построить новый номерной фонд, инфраструктуру к курортам, поддержать предпринимательские инициативы, национальные туристические маршруты, обеспечить бесплатными познавательными поездками наших школьников и молодежь", - сказал он.

Чернышенко отметил, что президент России Владимир Путин поставил задачу по ускоренному развитию туристической инфраструктуры и созданию комфортных и доступных условий для отдыха россиян.

Правительство РФ в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" обеспечивает необходимыми инструментами субъекты страны и бизнес для достижения этих целей.