СМИ: доля нефти из России в обеспечении нужд Чехии возросла до 65%

По данным портала ekonomickydenik.cz, доля газа упала ниже 10%

ПРАГА, 8 июня. /ТАСС/. Доля российской нефти в общем объеме поставок в Чехию возросла в 2022 году с 50% до 56%, а в период с января по апрель текущего года - до 65%. Об этом сообщил портал ekonomickydenik.cz со ссылкой на данные Чешского статистического управления.

По его оценке, в 2019-2021 годах на российскую нефть приходилось около 50% от общего объема поставок этого энергосырья в республику. В прошлом году этот показатель составил 56%.

При этом в ценовом выражении доля российской нефти в национальном импорте энергосырья составляет сейчас 52%. Это объясняется тем, что стоимость нефти из РФ ниже, чем из альтернативных источников. В течение первых четырех месяцев 2023 года цена одной тонны российской нефти составляла 8 464 кроны ($383), а одной тонны нефти из каспийского региона - около 15 тыс. крон ($679).

Чехия в текущем году получает нефть из Азербайджана, Казахстана и России. Из статистических показателей, как отметил портал, исчез импорт этого энергоносителя из США, составлявший в 2021 году более 10% от общего объема поставок.

При этом портал подчеркнул, что Чехии удалось практически полностью избавиться от зависимости в поставках российского газа. Республика более 80% газа закупает в Норвегии, на долю РФ приходится менее 10% импорта.