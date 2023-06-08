8 июня, 09:33

"Автоваз" презентовал новый автомобиль Lada Aura на базе Vesta

Как уточнили в пресс-службе компании, пассажиры заднего ряда получили дополнительные 25 см свободного пространства

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. "Автоваз" представил новый удлиненный автомобиль на базе модели Vesta - Lada Aura на выставке "Евразия - наш дом" в Сочи, сообщает корреспондент ТАСС с места проведения презентации.

"Мы представили только что автомобиль, новинка этого форума - автомобиль Lada Vesta Aura - удлиненная версия, которая вполне может использоваться для нашего госзаказа, для чиновников. Даже имеет ответ Aurus небольшой, - Aura - Aurus - созвучно", - рассказал журналистам президент "Автоваза" Максим Соколов.

Как уточнили в пресс-службе компании, пассажиры заднего ряда получили дополнительные 25 см свободного пространства. Салон выполнен из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема. Кроме того, автомобиль оснащен двигателем 1,8 л мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. 

Теги:
Соколов, Максим ЮрьевичРоссия
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