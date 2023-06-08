Мишустин: РФ готова обсуждать с коллегами по ЕАЭС стоимость и параметры строительства АЭС

Премьер-министр предложил главе Росатома Алексею Лихачеву пригласить коллег из стран ЕАЭС и наблюдателей при объединении в Россию для ознакомления со всей цепочкой блоков по мощности, которые может строить компания

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Россия готова обсуждать с коллегами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) финансовые вопросы строительства атомных электростанций на их территориях, а также параметры, связанные с мощностью блоков, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Главы делегаций, участвующих в заседании Совета глав правительств СНГ и заседании межправительственного совета ЕАЭС, в четверг посетили выставку "Евразия - наш дом", где ознакомились с различными совместными проектами, которые реализуются на союзном пространстве.

На стенде госкорпорации "Росатом" главам делегаций рассказали о самой молодой и эффективной станции в мире - совместном российско-белорусском проекте АЭС. "Это мировой бестселлер, два мощных блока по 1 200 мегаватт", - сказал глава Росатома Алексей Лихачев. На данный момент первый блок Белорусской АЭС уже введен в эксплуатацию, а второй проходит испытания.

Мишустин обратил внимание своего коллеги - премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на систему финансирования проекта, указав, что его стоимость "осваивалась чуть больше чем [на] 40% белорусскими компаниями".

Жесткие нормы и эффективность

Лихачев в этой связи отметил, что Росатом возводит такие проекты "как себе": "Отвечаем по всем самым жестким нормам регулирования РФ и МАГАТЭ за качество, эффективность и безопасность. После сдачи продолжаем относиться как к себе, готовя кадры, включая все резервные наши активности в работу по улучшению топлива и, конечно, подготовку персонала".

Пашинян в свою очередь заметил, что, как ему докладывают, Росатом предлагает строительство блоков мощностью только 1 200 мегаватт, но не ниже. "У нас есть и "тысячники", которые мы строим, мы можем сделать и 600 [мегаватт], и 400, но это будут проекты флагманские и чуть дороже", - ответил Лихачев

Мишустин предложил пригласить армянских коллег и, в том числе, "поговорить о цене на производительность". "Алексей [Лихачев], на сегодняшний день нужно тогда ценовую политику обсуждать. Мы готовы обсуждать, это первое. И то же самое с казахстанскими коллегами, мы готовы", - сказал премьер-министр РФ.

Кроме того, он обратил внимание глав делегаций на то, что в научно-исследовательских и конструкторских работах при реализации проектов по строительству АЭС могут принимать участие ученые и технологи стран, которым Росатом предлагает технологии. "Посмотрите, где вы считаете возможным со своим суверенитетом промышленным принять в этом участие, строительным, другим", - сказал Мишустин.

Он предложил главе Росатома пригласить коллег из стран ЕАЭС и наблюдателей при объединении в Россию для ознакомления со всей цепочкой блоков по мощности, которые может строить компания.