Сбер предложил корпоративным клиентам покупать рупии по официальному курсу ЦБ

В банке сообщили, что при расчетах в национальных валютах через индийский филиал не участвуют недружественные банки и не используется SWIFT, поэтому Сбер гарантирует стабильную работу расчетов и их безопасность

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сбербанк улучшил условия для ведения внешнеэкономической деятельности с Индией, установив ставку конверсии рублей в индийские рупии для клиентов на уровне официального курса ЦБ РФ, говорится в сообщении банка со ссылкой на заместителя председателя правления Сбера Анатолия Попова.

"Если раньше ставка конверсии клиентами рублей в индийские рупии была на 0,5% больше официального курса, сейчас она равна курсу ЦБ РФ. Клиентам - импортерам Сбера будет еще выгоднее работать по схеме расчетов в национальных валютах через индийский филиал банка в Нью-Дели, который работает с 2010 года", - отмечается в сообщении.

При расчетах в национальных валютах через индийский филиал не участвуют недружественные банки и не используется SWIFT, поэтому Сбер гарантирует стабильную работу расчетов и их безопасность.

"Товарооборот между Россией и Индией растет. Думаю, снижение ставки конвертации рубля в рупии в Сбере будет способствовать ещё большему оживлению российско-индийских отношений. При этом мы предоставляем в Индии не только банковское обслуживание, но и оказываем комплексную поддержку нашим клиентам, которые хотят выйти на индийский рынок", - подчеркнул Попов.