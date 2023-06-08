8 июня, 09:34,
обновлено 8 июня, 10:04
Военная операция на Украине

Мантуров: РФ не рассчитывает на доступ к ремонту аммиакопровода Тольятти - Одесса

Вице-премьер - министр промышленности и торговли отметил, что за это отвечает украинская сторона

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. РФ не рассчитывает на доступ к ремонту аммиакопровода Тольятти - Одесса, который ранее был подорван в Харьковской области, заявил журналистам вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

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"Что касается поставки российского аммиака, уже год, как вы знаете, через аммиакопровод не поставляется, поэтому, действительно, одно из направлений, которое было учтено в нашем предположении, - это обеспечение бесперебойной поставки через аммиакопровод Тольятти - Одесса. Но, как вы сами понимаете, ни в течение года, ни теперь в ближайшее время [поставок не будет], потому что доступа для восстановления и ремонта на сегодняшний день нет. Тем более что за это отвечает украинская сторона. И не предвидится", - сказал Мантуров.

Он отметил, что РФ до конца года введет собственный первый экспортный терминал для аммиака в Тамани. "Поэтому мы пошли немножко другим путем - это организация терминала в Тамани. Я недавно там был с инспекцией, убедился в том, что сегодня организация строительства терминала по отгрузке аммиака идет вовремя. Рассчитываем до конца текущего года обеспечить завершение всех строительных работ и ввод в эксплуатацию собственных мощностей", - добавил Мантуров.

Россия рассчитывает на собственную инфраструктуру для поставок и отгрузок аммиака, заявил Мантуров. При этом ранее подорванный аммиакопровод Тольятти - Одесса может рассматриваться для экспортных поставок после восстановления украинской стороной, уточнил он.

"Я иллюзий никаких не строю. Мы исходим из того, что у нас будет собственная инфраструктура для поставки, отгрузки аммиака", - сказал он. "Если произойдет чудо, и украинская сторона его восстановит, мы проверим давление и убедимся в том, что нет утечек, он может рассматриваться [для экспорта аммиака]", - добавил он. Вице-премьер уточнил, что по данным украинской стороны, даже если восстановительные работы начнутся в ближайшее время, они займут порядка трех месяцев. 

Теги:
Мантуров, Денис ВалентиновичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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