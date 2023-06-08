Россия бесплатно предоставит странам ЕАЭС землю под отели в "Новой Анапе"

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, этот проект предполагает создание 25 тыс. номеров

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко пригласил страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) принять участие в реализации всероссийского пляжного семейного курортного проекта "Новая Анапа", пообещав предоставить бесплатную землю для строительства отелей и льготы.

"Что касается "Новой Анапы", то мы хотели бы странам ЕАЭС предложить построить каждому свою гостиницу имени своей страны. Землю дадим бесплатно и льготы", - озвучил Чернышенко предложение премьерам стран ЕАЭС на выставке "Евразия - наш дом".

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, проект "Новая Анапа" предполагает создание 25 тыс. номеров. "Новый номерной фонд, с нуля курорт, который позволит существенно нарастить мощности именно по морскому отдыху", - сказал министр. Планируется, что в рамках подготовки проекта будет проведен открытый всероссийский конкурс с международным участием на разработку архитектурных, планировочных и градостроительных решений.

Чернышенко отметил, что туризм в нашей стране развивается огромными темпами, демонстрируя 25% прирост. "Министерство экономического развития нашло очень интересный формат, который мы предлагаем нашим коллегам - это строительство новых отелей, запуск в течение одного года - от проектирования до ввода в эксплуатацию. Это позволяет очень быстро наращивать номерной фонд и, таким образом, предоставлять нашим туристам на территории ЕАЭС. Поэтому, всех приглашаем", - добавил вице-премьер.

В свою очередь глава Минэкономразвития рассчитывает, что "туризм позволит сшить наше евразийское пространство".

Решетников также представил проект межгосударственного туристического горного маршрута Роза Хутор - Шымбулак - Амирсой (Россия - Казахстан - Узбекистан). "Три курорта договорились создать первый евразийский альянс", - уточнил министр. Этот горный маршрут создается с целью стратегического развития внутреннего туризма на Евразийском пространстве, популяризации и активизации всесезонного горного туризма для всех категорий граждан, продвижения лучших практик и брендов горных курортов - лидеров отрасли, сохранения и взаимной популяризация природного и культурного наследия.