Ж/д перевозки экспорта в морские порты России за пять месяцев выросли на 4,1%

В пресс-службе "Российских железных дорог" сообщили, что экспорт на северо-запад вырос на 6,3%

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Экспортные перевозки по сети железных дорог в адрес морских портов РФ за январь - май 2023 года увеличились на 4,1% по отношению к аналогичному периоду 2022 года и составили 144,9 млн тонн. Об этом сообщили в пресс-службе "Российских железных дорог" (РЖД).

"С начала года отправили по сети РЖД в адрес российских портов 144,9 млн тонн грузов. Это на 4,1% больше, чем в январе - мае 2022 года", - говорится в сообщении.

Экспорт на северо-запад вырос на 6,3% к уровню пяти месяцев 2022 года и составил 56,4 млн тонн, на Дальний Восток - 48,6 млн тонн (+4,3%); в южном направлении - 40 млн тонн (+1,2%).

Положительная динамика наблюдается в перевозках зерна (рост в 2,5 раза к уровню января-мая, до 5,7 млн тонн); химикатов (рост в 1,4 раза, до 1 млн тонн); удобрений (+8,5%, до 9,1 млн тонн), отметили в холдинге. Кроме того, в январе - мае 2023 года увеличился экспорт нефтяных грузов на 0,1% к аналогичному периоду 2022 года, до 31,9 млн тонн. В том числе выросли на 8,5% перевозки в адрес портов Дальнего Востока, до 2,9 млн тонн.