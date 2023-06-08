Собянин сообщил о росте производства компьютерной и электронной техники в Москве на 20%

Мэр города отметил, что заводы Москвы, в частности, создают материнские платы, системные блоки, мониторы и моноблоки

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Производство компьютерной и электронной техники выросло в Москве на 20,7% за первый квартал года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

"В Москве больше 100 компаний занимаются выпуском компьютерной техники и электроники. В I квартале 2023 года это высокотехнологичное промышленное направление в столице выросло на 20,7%. Местные заводы активно увеличивают производство как готовых изделий, так и комплектующих в связи с растущим спросом на отечественные разработки", - написал Собянин.

По его словам, эти заводы создают материнские платы, системные блоки, мониторы, моноблоки, базовые станции для промышленного интернета вещей, оборудование для автоматизированной оплаты проезда - терминалы и валидаторы, проездные карты и многое другое.

В прошлом году в особой экономической зоне "Технополис Москва" создали кластер фотоники и микроэлектроники. Фотонные технологии - одно из самых перспективных направлений в мире. Они позволяют увеличить скорость обработки и передачи данных в 50-100 раз.

"В отрасли микроэлектроники работают больше 30 предприятий "Технополиса". Статус резидентов ОЭЗ дает им ряд льгот. Например, освобождает на 10 лет от имущественного, транспортного и земельного налогов", - напомнил Собянин.