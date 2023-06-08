РНКБ за два года выдал 850 млн рублей в рамках ипотеки на ИЖС

Более 80% кредитов на индивидуальное жилищное строительство выдается в рамках государственных программ льготного ипотечного кредитования по сниженным процентным ставкам от 3%

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Системообразующий банк Крыма РНКБ выдал ипотечные кредиты на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на сумму около 850 млн рублей c начала действия программы по кредитованию ИЖС в мае 2021 года. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе банка.

"С начала действия программы по кредитованию ИЖС банк РНКБ выдал ипотечные кредиты для этих целей на общую сумму около 850 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более 80% кредитов на ИЖС выдается в рамках государственных программ льготного ипотечного кредитования по сниженным процентным ставкам от 3%. Средний чек кредита составляет 4,15 млн рублей. Чаще всего заемщики оформляют кредиты на строительство дома в Симферопольском районе площадью около 100 кв. м, при этом чаще для строительства используются камень или СИП-панели.

В рамках программы заемщик может оформить ипотечный кредит на покупку земельного участка с одновременным строительством жилого дома. Также можно оформить ипотечный кредит на строительство жилого дома по типовым проектам застройщика на земельном участке, который находится в собственности заемщика. Минимальная сумма кредита на ИЖС - 600 тыс. рублей, максимальный срок - 25 лет.

Банк РНКБ - системообразующий банк Республики Крым с государственным участием, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ входит в топ-20 банков России по объемам ежемесячных выдач ипотечных кредитов.