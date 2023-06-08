Мишустин осмотрел цифровые и промышленные проекты на выставке "Евразия - наш дом"

В частности, председателю правительства представили единую цифровую платформу "Гостех"

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьеры стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) осмотрели выставку "Евразия - наш дом".

Экспозиция построена в формате отраслевых кластеров, разделенных по основным тематическим направлениям: промышленность, финансы, цифровизация и цифровое развитие, здравоохранение, туризм, спорт, наука и образование. На всех стендах представлена информация о продукции, планируемой к поставке или поставляемой в государства - члены ЕАЭС и Содружества Независимых Государств (СНГ).

Особое внимание Мишустин уделил цифровым проектам. В частности, ему представили единую цифровую платформу "Гостех", которая представляет собой облачное решение для федеральных и региональных органов власти, с помощью которого можно быстро и эффективно создавать государственные информационные системы и цифровые сервисы. Платформа "Гостех" позволяет переиспользовать готовые универсальные модули для построения сервисов, сократить стоимость и сроки разработки государственных информсистем. Кроме того, она на 100% независима от вендоров программного обеспечения из недружественных государств и позволяет устранить угрозы информационной безопасности.

Также в рамках выставки Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии РФ (Росреестр) продемонстрировала рабочий прототип геопортала инфраструктуры пространственных данных СНГ. Предполагается, что он будет запущен в 2025 году. Это первый проект, объединяющий межгосударственные пространственные данные стран Содружества на единой, полностью независимой от программного обеспечения недружественных стран цифровой платформе.

В частности, прототип позволяет в режиме онлайн изучать совмещенные наборы пространственных данных Белоруссии и России. На нем представлены демоверсии электронных сервисов, планируемых к созданию на геопортале, которые направлены на решение конкретных жизненных ситуаций граждан и бизнеса, например, связанных с поиском возможности получить высшее образование в странах СНГ или работу, с подбором территории для межгосударственных инвестиционных целей, с построением туристических маршрутов.