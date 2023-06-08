Греф не ожидает повышения ключевой ставки по итогам заседания ЦБ

Оно состоится 9 июня

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф не ожидает повышения ключевой ставки по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ, которое состоится 9 июня. Об этом он заявил журналистам.

"Нет", - сказал Греф, отвечая на вопрос ТАСС о возможном повышении ключевой ставки.

Ранее опрошенные ТАСС эксперты единогласно выразили мнение, что Банк России 9 июня в шестой раз подряд сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

Макроэкономические вводные с прошедшего в апреле заседания практически не изменились, чтобы склонить регулятора к необходимости пересматривать показатель ключевой ставки вверх, считают эксперты. При этом аргументов в пользу ужесточения денежно-кредитной политики стало больше, а ожидать перехода к ее смягчению еще рано. Большинство экспертов склоняются к тому, что диапазон ставки на конец года будет определяться в первую очередь уровнем инфляции.