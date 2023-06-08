Минпромторг рассчитывает на скорое принятие закона о госрегулировании оборота метанола

Законопроект позволит ограничить перечень участников рынка производства и оборота метилового спирта, исключив его неподконтрольный оборот, пояснили в министерстве

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Минпромторг рассчитывает на оперативное принятие закона о введении в России госрегулирования производства и оборота метилового спирта, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах выставки "Евразия - наш дом" в Сочи.

"С учетом того, что все в этом заинтересованы, и депутатский корпус нас будет поддерживать, и мои коллеги из правительства. Поэтому достаточно оперативно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Данное решение будет способствовать контролю не только за процессом производства, но и за процессом поставок всем потребителям", - уточнил Мантуров.

Как сообщалось ранее, Минпромторг подготовил законопроект о введении в России госрегулирования производства и оборота метилового спирта. Законопроект предусматривает введение новых обязательных требований к обороту метанола, что позволит ограничить перечень участников рынка производства и оборота метилового спирта, исключив его неподконтрольный оборот, поясняли в министерстве.

Ранее Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов направил обращение в Минпромторг в связи с массовым отравлением напитком "Мистер сидр", в котором предложил ввести обязательное окрашивание метанола на производстве.