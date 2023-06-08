Форум "Российская креативная неделя" пройдет в Москве с 3 по 9 июля

В рамках деловой программы форума проведут более 100 мероприятий

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Более 100 мероприятий состоится в рамках деловой программы форума "Российская креативная неделя" с 3 по 7 июля в Москве. Его фестивальная часть продлится до 9 июля, сообщают организаторы в четверг.

"В июле в Москве состоится главное событие для креативной экономики страны. Тысячи спикеров и участников встретятся на фестивале-форуме "Российская креативная неделя". <…> В этом году деловая часть форума пройдет в ИНТЦ "Ломоносов" с 3 по 7 июля, фестивальная часть - на различных площадках Москвы в течение недели", - говорится в сообщении.

Ожидается, что форум станет площадкой для общения креативных предпринимателей, технологических компаний, институтов развития, образования, представителей власти и регионов.

"В рамках деловой программы спикеры обсудят образ будущего креативных индустрий, креативный суверенитет, тренды в предпринимательстве, актуальные запросы рынков, конкурентоспособность отечественного продукта, а также кадровые вопросы для индустрий. Всего планируется более 100 мероприятий в рамках деловой программы", - отмечают организаторы.

Фестивальная часть "Российская креативная неделя. Москва Фест" пройдет с 3 по 9 июля более чем на 60 площадках и привлечет до 2,8 млн гостей и участников.

"Российская креативная неделя" проводится с 2020 года. Форум объединяет представителей всех креативных индустрий страны и позиционирует себя одним из ключевых двигателей институциональных изменений креативных индустрий в России.