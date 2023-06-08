Коллекторская "дочка" Сбера приобрела компанию "Центр технологий банкротства"

Генеральный директор АБК Дмитрий Теплицкий сообщил, что приобретение ЦТБ позволит разделить коллекторский бизнес компании и деятельность в IТ-сфере

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. "Активбизнесконсалт" - коллекторское агентство полного цикла (входит в группу Сбера) приобрела дочернюю компанию Сбербанка и "Право.ру" "Центр технологий банкротства" (ЦТБ), консолидировав 99,96% компании. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Покупка ЦТБ является продолжением процесса выделения IТ-направления АБК в отдельную компанию. ЦТБ уже переименована в "Активбизнестехнологии" и под брендом VS Robotics станет развивать роботизированные сервисы и создавать новые продукты, отвечающие потребностям рынка", - говорится в сообщении.

Там отметили, что "Центр технологий банкротства" специализируется на экспертизе и технологиях, связанных с полным циклом ведения процедур банкротства. Компания продвигает сервис, который занимается мониторингом должников, автоматизацией ведения банкротных дел, электронных собраний и комитетов кредиторов.

"Приобретение ЦТБ позволит разделить коллекторский бизнес компании и деятельность в IТ-сфере. Мы занимаемся разработкой IТ-решений с 2018 года и создание отдельной компании для развития IТ-направления поможет укрепить наши позиции на этом рынке и расширить сферу своей деятельности", - сказал генеральный директор АБК Дмитрий Теплицкий.