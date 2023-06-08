8 июня, 11:59

Мишустин: равноправное партнерство в СНГ позволяет развивать проекты во всех сферах

Премьер-министр уверен, что все мероприятия в Сочи пройдут с хорошей отдачей, а принятые решения придадут новый импульс интеграции

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин убежден, что равноправное партнерство стран в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) позволит успешно развивать совместные проекты во всех сферах. Такое мнение он высказал на заседании Совета глав правительств СНГ в расширенном составе.

"Наше взаимодействие в Содружестве Независимых Государств основано на принципах равноправного партнерства, взаимного уважения и, конечно, взаимного учета интересов друг друга", - сказал премьер-министр РФ. "Это позволяет нам уверенно двигаться вперед и развивать торгово-экономическое, научно-техническое, гуманитарное сотрудничество, воплощать в жизнь перспективные совместные проекты (мы очень большое количество этих проектов увидели здесь на выставке "Евразия - наш дом") и создавать, конечно, комфортные условия для жизни, работы, бизнеса в наших странах", - добавил Мишустин, выразив уверенность в том, что все мероприятия в Сочи, на берегу Черного моря, пройдут с хорошей отдачей, а принятые решения придадут новый импульс интеграции. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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