Чернышенко заявил, что Куба рассматривает новую программу сотрудничества с Россией

Вице-премьер отметил, что уже ведутся проекты с Гаванским университетом, российскими вузами и научными учреждениями в области "Мегасайенс"

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Обновленная программа торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с Кубой на 2023-2030 года. находится на рассмотрении кубинской стороны. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко в кулуарах форума ЕАЭС.

"Россия детально проработала документ. Сейчас документы на рассмотрении кубинской стороны. Будет подписано соглашение о преференциях для ведения бизнеса в наших странах, неотъемлемой частью которого будет дорожная карта имплементации этих преференций и план реализации проектов до 2030 года, в котором отдельный сектор посвящен науке, технологиям и образованию", - сказал вице-премьер.

По его словам, уже ведутся проекты с Гаванским университетом, российскими вузами и научными учреждениями в области "Мегасайенс" и в области других проектов. "Мы надеемся, что на ПМЭФ сможем уже более подробную информацию дать", - добавил Чернышенко.

В ходе своего визита на Кубу в мае Чернышенко сообщал, что по итогам переговоров страны продолжат целенаправленно работать над расширением номенклатуры как экспорта на Кубу, так и импорта кубинской продукции в Россию, а на полях межправкомиссии подписаны соглашение о российских инвестиционных проектах на Кубе, дорожная карта по имплементации преференциальных мер и обновленная программа торгово-экономического и научно-технического сотрудничества на 2023-2030 года