8 июня, 11:29

Украина остановила судоходство по Днепру ниже ДнепроГЭС

Глава администрации судоходства страны Евгений Игнатенко сообщил, что вследствие снижения уровня воды в Каховском водохранилище суда могут попасть на мель, а это способно привести к утечке горюче-смазочных материалов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Судоходство по Днепру ниже Днепровской ГЭС (расположена в подконтрольном Киеву городе Запорожье - прим. ТАСС) остановлено на неопределенное время из-за снижения уровня воды в реке. Об этом сообщил глава администрации судоходства Украины Евгений Игнатенко.

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"Администрация судоходства второй день активно работает с судовладельцами, чьи суда сейчас находятся в акватории Каховского водохранилища. Это около 50 судов. Наша задача - содействовать в обеспечении их беспрепятственной передислокации с места базирования выше по Днепру через Запорожский шлюз. За ДнепроГЭС река Днепр остается судоходной. Ниже - еще длительное время нет", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Игнатенко подчеркнул, что вследствие снижения уровня воды в Каховском водохранилище суда могут попасть на мель, а это в свою очередь способно привести к утечке горюче-смазочных материалов. 

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