Президент Венгрии считает, что антироссийские санкции наносят больший урон ЕС, чем РФ

Каталин Новак призвала уделять большее внимание этому факту

ЖЕНЕВА, 8 июня. /ТАСС/. Санкции Евросоюза (ЕС), введенные против России после начала ее специальной военной операции (СВО) на Украине, наносят больший ущерб Европе, чем РФ. Такое мнение в четверг выразила президент Венгрии Каталин Новак в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

"Хотя санкции и оказывают воздействие [на положение России], они наносят больший ущерб нам [ЕС], чем РФ. Мы должны уделять гораздо большее внимание этому факту, чем концентрации на том, чтобы наказать Россию", - утверждала глава государства. Она также указала на то, что при введении санкций сообществу необходимо "искать баланс между разумом и чувствами". Эмоциональное восприятие происходящего на Украине "не должно препятствовать рациональной оценке эффекта" от антироссийских ограничений. Новак подчеркнула, что ЕС не должен "постоянно вводить новые меры против РФ без того, чтобы брать паузу" для проведения оценки, "какие санкции работают, какие следует усилить, а какие - нет".

Если страны сообщества признают, что высокая инфляция была вызвана в том числе энергетическим эмбарго в отношении РФ, то им "придется подумать об альтернативах" подобной политике, указала президент. Тогда государствам ЕС придется все чаще отказываться от введения санкций, "которые заходят настолько далеко, что экономика [стран Европы] теряет жизнеспособность". При этом она пояснила, что считает себя сторонником движения в сторону независимости стран сообщества от поставок энергоносителей из РФ, однако признала, что достижение этой цели "требует времени".