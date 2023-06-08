Свердловские сельхозпроизводители смогут компенсировать затраты на жилье для сотрудников

По словам замминистра АПК и потребительского рынка региона Светланы Островской, субсидия составит 50% от стоимости недвижимости, но не более 2 млн рублей за объект

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Предприятия агропромышленного комплекса (АПК) Свердловской области получат возможность компенсировать часть затрат на строительство или приобретение жилья для сотрудников. Об этом в четверг сообщил региональный департамент информационной политики.

"Сельхозпроизводители смогут компенсировать часть затрат на строительство или приобретение жилья для сотрудников агропредприятия благодаря новой мере поддержки, введенной в Свердловской области по решению губернатора Евгения Куйвашева. Соответствующее постановление 8 июня принято на заседании правительства", - говорится в сообщении.

По словам замминистра АПК и потребительского рынка региона Светланы Островской, субсидия сельхозпроизводителям составит 50% от стоимости недвижимости, но не более 2 млн рублей за объект. "Получить деньги можно за жилье, купленное для сотрудников не ранее чем за три года до предоставления субсидии", - добавил она.

Мера поддержки также предусматривает возможность выкупа жилья сотрудником. "Через 5 лет с даты заключения договора найма за дом или квартиру необходимо будет заплатить до 50% стоимости, а по истечении 10 лет - не более 10%. Также по соглашению между работником и работодателем возможен вариант постепенного выкупа жилья в течение 5 или 10 лет", - отметили в департаменте.

Выплаты будут осуществляться на основе отбора заявок от предприятий. В 2023 году для обеспечения новой меры поддержки выделили 25 млн рублей.

Свердловская область ежегодно направляет средства на финансирование сельского хозяйства. Деньги идут на развитие приоритетных отраслей, приобретение техники и оборудования, строительство и реконструкцию молочных ферм, предоставление льготных кредитов.