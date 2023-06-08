Мишустин уверен, что страны ЕАЭС по достоинству оценят преимущества цифровых экосистем РФ

Премьер-министр рекомендовал коллегам по ЕАЭС внимательно изучить конкурентные преимущества создаваемых в России систем и сделать выбор в их пользу

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рекомендовал коллегам по ЕАЭС внимательно изучить конкурентные преимущества создаваемых в России цифровых экосистем и сделать выбор в их пользу.

"Экосистемы в России в первую очередь делаются для удобства. Если вы посмотрите на конкурентные преимущества, я уверен, что многие из вас выберут наши системы. Я еще раз всех приглашаю внимательно посмотреть на возможности, которые есть в России", - сказал Мишустин, обратившись к премьерам стран ЕАЭС, с которыми вместе посетил выставку "Евразия - наш дом".

Глава "Сбера" Герман Греф рассказал, что банк предлагает большой набор технологических решений в области кибербезопасности, безопасного города, а также всевозможных роботов и устройств. Греф также продемонстрировал возможности собственной версии мультимодальной нейросети GigaChat, которая может отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, писать программный код, создавать тексты и картинки на основе описаний в рамках единого контекста. GigaChat может решать множество интеллектуальных задач, а подключение модели Kandinsky 2.1 дает нейросети навык создания изображений. Греф, в частности, показал, как искусственный интеллект может генерировать картинки, имитирующие киргизское народное творчество или перенимать стилистику живописца Шарля Адамяна.

Председатель "Сбера" также познакомил гостей выставки с возможностями системы поддержки принятия врачебных решений "Топ-3". Проект создан компанией в 2019 году. Система предлагает три наиболее вероятных диагноза на основании жалоб. "Топ-3" уже работает в Москве, врачи в городских поликлиниках поставили более 10 млн предварительных диагнозов, а их эффективность выросла на 7,4%.

Еще один проект "Сбера" - "Школа 21". Это бесплатная школа программирования, которая обеспечивает возможность для желающих старше 18 лет стать инженером высочайшего уровня. Основные цели, которые ставит перед собой образовательный проект, - подготовка собственных квалифицированных кадров внутри страны для обеспечения устойчивого развития и углубления цифровизации государства, а также повышение квалификации топ-менеджеров и госуправленцев. Срок обучения составляет от 1,5 (разработчик начального уровня - Junior) до трех лет (разработчик среднего уровня - Middle). Весь образовательный процесс проходит на собственной цифровой образовательной платформе с элементами геймификации. За выполненные задания участники открывают новые уровни, получают очки опыта и зарабатывают внутреннюю валюту школы, которую потом обменивают на мерч. Развивая своего персонажа как в игре, участники лучше вовлекаются в учебный процесс и быстрее достигают результатов.

О выставке

Выставка состоит из отраслевых кластеров, разделенных по основным тематическим направлениям: это промышленность, финансы, цифровизация и цифровое развитие, здравоохранение, туризм, спорт, наука и образование. На всех стендах представлена информация о продукции, планируемой к поставке или поставляемой в государства - члены ЕАЭС и СНГ.

Главам делегаций был продемонстрирован также макет российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли (РБКА), запуск которого запланирован на 2028 год. Аппарат предназначен для получения данных ДЗЗ из космоса для решения задач, выполняемых в целях социально-экономического развития России и Белоруссии.

Кроме того, на выставке были озвучены инвестиционные возможности кубинской промышленности. АО "ОХК "Уралхим" представил проект строительства завода водорастворимых удобрений близ города Навои с объемом инвестиций 150 млн долларов.

Глав делегаций государств - участников ЕАЭС ознакомили с продукцией компаний "Трансмашхолдинг" и "Белаз" - дизель-генератором для карьерных самосвалов грузоподъемностью 220 т. На выставке Мишустин принял участие в церемонии гашения почтовой марки, посвященной председательству России в органах Евразийского экономического союза.