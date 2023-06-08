ЦБ заявил о трехкратном росте числа выявленных финансовых нелегалов в столичном регионе

Банк России в I квартале 2023 года обнаружил 86 нелегальных кредиторов и три финансовые пирамиды в Московском регионе

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Банк России в I квартале 2023 года выявил 86 нелегальных кредиторов и три финансовые пирамиды в Московском регионе, говорится в сообщении Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

"В I квартале этого года Банк России выявил 86 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Большинство из них - 80, это "черные кредиторы": в Москве их было выявлено 53, в Московской области - 27. Также было выявлено три финансовые пирамиды - две в Москве и одна в Подмосковье. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество организаций с признаками нелегальной деятельности, которые обнаружил Банк России, выросло в три раза. Например, за I квартал 2022 года было выявлено 22 черных кредитора и шесть финансовых пирамид", - отмечается в сообщении.

По данным ЦБ, деятельность нелегальных кредиторов зачастую направлена не на возврат самого долга, а на изъятие движимого и недвижимого имущества заемщика. "Недобросовестные участники финансового рынка действуют вне правового поля, могут назначать завышенные проценты и неудобные условия возврата долга, а в случае просрочки применяют агрессивные методы взаимодействия с заемщиком", - прокомментировал начальник управления противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Антон Сайкин.

По его словам, с одной стороны, наблюдается тенденция по увеличению числа "черных" кредиторов. С другой - Банк России стал больше их выявлять: поисковые системы и алгоритмы мониторят различные группы, в том числе в соцсетях, доски объявлений, что позволяет отследить не только онлайн-нелегалов, но и участников "на земле" - именно они попадают в статистику столичного региона.

Данные о подобных организациях опубликованы в предупредительном перечне на сайте Банка России. В нем собрана информация о компаниях с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке: финансовых пирамидах, "черных кредиторах", нелегальных участников страхового рынка и рынка ценных бумаг, а также нелегальных операторов инвестиционных платформ. Сейчас в нем числится более 9,6 тыс. компаний. Выявленными в Москве в списке значится более 400 организаций, с офисами в Московской области - более 100. Список обновляется ежедневно. Данные обо всех организациях переданы в правоохранительные и другие уполномоченные органы.

"Как бы ни были на первый взгляд привлекательны условия нелегальных кредиторов, важно понимать, что связываться с ними опасно, так как заемщик не защищен законом и нормами регулирования, по которым работают легальные кредиторы. Прежде чем занять или доверить деньги у той или иной финансовой организации, проверьте ее легитимность на сайте Банка России в разделе "Проверить финансовую организацию", а также убедитесь, что ее нет в предупредительном списке" - рекомендует Сайкин.