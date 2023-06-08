8 июня, 11:31,
обновлено 8 июня, 11:33

Новак заявил, что РФ получила более 20 заявок от разных стран на поставки энергоресурсов

Вице-премьер подчеркнул, что основным потребителем энергоресурсов в ближайшие 30 лет будет Азия

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Россия видит большой потенциал расширения географии экспорта своих нефти и газа, только в прошлом году получила более 20 заявок от разных стран на поставку нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). Об этом написал вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика".

"В течение прошлого года получено более 20 заявок из различных стран, в первую очередь азиатских, на поставки нефти, нефтепродуктов и СПГ. То есть имеется существенный потенциал расширения географии экспорта", - отметил он.

Новак подчеркнул, что основным потребителем энергоресурсов в ближайшие 30 лет будет Азия, и у России есть все шансы расширять сотрудничество со странами региона. "В перспективе как минимум ближайших 30 лет рынок АТР станет основным потребителем энергоресурсов в мире, большая часть из которых придется на традиционные источники энергии", - считает вице-премьер.

При этом, по данным Новака, значительная часть расчетов по поставкам энергоресурсов сейчас происходит в рублях, юанях и рупиях. "Для укрепления финансового суверенитета страны особое значение приобретает ускоренный переход на расчет в национальных валютах. Сегодня значительная часть расчетов осуществляется в рублях, юанях и рупиях", - сообщил он.

Количество государств, предпочитающих национальные валюты, растет. "Мы видим все большее количество стран, которые переходят на расчеты в национальных валютах со своими партнерами", - констатировал вице-премьер.

Новак отметил, что уже в мае прошлого года поставки нефти из России в страны Азии впервые превысили объемы, направляемые в Европу. В целом по итогам 2022 г. экспорт нефти в дружественные страны из РФ вырос на 76%, нефтепродуктов - на 20%, газа - на 8% в годовом сравнении. Всего с западных рынков на восточные в прошлом году было перенаправлено почти 40 млн т нефти и нефтепродуктов, а в этом году, по ожиданиям вице-премьера, из 223 млн т нефти и нефтепродуктов, которые экспортировались в западном направлении, останется только 87 млн т, или 40%. 

Теги:
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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