На Запорожской АЭС не допустят критического понижения уровня воды в брызгальных бассейнах

Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил, что единственную угрозу ядерной безопасности ЗАЭС представляют действия украинских властей

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Сотрудники Запорожской АЭС (ЗАЭС) не допустят понижения до критической отметки уровня воды в брызгальных бассейнах, которую используют для охлаждения отработавшего ядерного топлива. Об этом заявил ТАСС советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Мы не допустим понижения уровня воды до критической отметки в прудах-охладителях, или, как их еще называют, в брызгальных бассейнах", - сказал он.

Как отметил Карчаа, "избыточная драматизация и нагнетание" никогда не приводили к конструктивному решению проблемных вопросов. "Давайте уберем эмоции. В тех непростых условиях, в которых находится Запорожская АЭС, мы знаем пути решения тех или иных проблемных вопросов. Реализация этих решений не допустит ни ядерного инцидента, ни формирования угроз ядерной безопасности", - указал он.

Советник главы "Росэнергоатома" подчеркнул, что единственную угрозу ядерной безопасности ЗАЭС представляют действия украинских властей. "Сегодня единственной угрозой ядерной безопасности, которую нам крайне сложно преодолеть, является безумие политического руководства Украины и неадекватность руководства энергетической отрасли Украины. Вот с этим нам действительно сложно бороться. Если бы с этим нам помог господин [генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль] Гросси, то мы были бы ему безмерно благодарны. Со всем остальным мы разберемся", - уверил он.

В среду МАГАТЭ сообщило, что Запорожская АЭС продолжает пополнять запасы воды, необходимой для охлаждения реакторов, используя Каховское водохранилище. После разрушения плотины Каховской ГЭС уровень воды продолжает опускаться со скоростью 5-7 см в час. Если уровень упадет ниже 12,7 м, забор жидкости прекратится. Если все пруды-охладители на ЗАЭС будут заполнены, то воды в них для охлаждения реакторов и отработавшего топлива хватит на несколько месяцев, отметили в агентстве.