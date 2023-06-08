Новак ждет роста спроса на нефть в мире на 2% в этом году, в основном за счет Азии

По прогнозу вице-премьера, мировой рынок СПГ к 2030 году может вырасти по максимальным прогнозам до 54% и достичь 800 млрд куб. м, а доля СПГ в общем увеличении спроса на газ к 2030 году оценивается в 70-80%

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Мировой спрос на нефть в этом году вырастет на 2,3%, в основном за счет Азии, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналу "Энергетическая политика". При этом азиатский рынок в ближайшие 30 лет будет основным потребителем энергоресурсов в мире, обеспечив в этом десятилетии до 60% роста спроса на нефть.

"В 2022 г. мировой спрос на нефть составил 99,6 млн баррелей в сутки (б/с). В 2023 г. ожидается рост спроса до 101,9 млн б/с - плюс 2,3 млн б/с. Основной рост спроса на нефть придется на страны АТР - до 1,6 млн б/с. Практически по всем прогнозам к 2030 г. предполагается дальнейший рост спроса на нефть, при этом АТР обеспечит порядка 60% роста", - сказал он.

Прогноз по газу

По прогнозу Новака, мировой рынок СПГ к 2030 году может вырасти по максимальным прогнозам до 54% и достичь 800 млрд куб. м, а доля СПГ в общем увеличении спроса на газ к 2030 году оценивается в 70-80%. Мировой спрос на газ к 2030 г. вырастет в пределах 10% за счет увеличения использования в промышленности и энергетическом секторе на фоне декарбонизации и повышении спроса в АТР.

Уголь и ВИЭ

Кроме того, Новак ждет роста спроса на уголь в ряде регионов и увеличения спроса на ВИЭ на 80% до конца этого десятилетия.

"Что касается востребованности угля, то, несмотря на то, что потребность в нем в глобальном потреблении сократится, по максимальным прогнозам, на 14% к 2030 г. и на 49% к 2050 г., в ряде регионов будет наблюдаться противоположная тенденция. В перспективе до 2050 г. ожидается рост спроса в Индии и Юго-Восточной Азии, а также на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. При этом прогнозная структура мирового потребления угля к 2040 г. характеризуется уменьшением доли энергетического за счет роста доли металлургического угля (с 13 до 17%)", - сказал он.

Потребление ВИЭ к 2039 году может вырасти на 80%, а к 2050 году - более чем в 2-3 раза к 2050 г. "Полный переход на альтернативные источники энергии оставляют своим приоритетом преимущественно страны ЕС. В то же время другие крупные экономики мира ориентируются не только на "зеленую" повестку, но и на стабильное обеспечение доступным сырьем своих потребителей", - отметил он.

"Таким образом, в перспективе как минимум ближайших 30 лет рынок АТР станет основным потребителем энергоресурсов в мире, большая часть из которых придется на традиционные источники энергии", - констатировал вице-премьер.