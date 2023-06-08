Новые СПГ-заводы на Ямале к 2030 году могут обеспечить производство на уровне 100 млн тонн

По реализованным проектам производство СПГ в РФ составляет около 33 млн тонн, отметил вице-премьер

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Новые заводы по производству СПГ на Ямале позволят к 2030 году обеспечить производство СПГ на уровне до 100 млн тонн, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналу "Энергетическая политика".

"Ожидается, что новые заводы СПГ на Ямале позволят к 2030 г. обеспечить производство сжиженного природного газа на уровне до 100 млн т", - сказал вице-премьер.

Ранее Новак заявлял, что России необходимо найти ресурсную базу для СПГ-проектов еще на 34 млн тонн в год, чтобы увеличить производство сжиженного газа до 100 млн тонн. По реализованным проектам производство СПГ в РФ составляет около 33 млн тонн. С учетом проектов, находящихся в стадии строительства, заводов в Усть-Луге и "Арктик СПГ - 2", Россия выйдет на производство 66 млн тонн СПГ в год.

Кроме того, "Новатэк" недавно подтвердил, что изучает возможность строительства завода по сжижению газа в Мурманской области из трех линий по 6,8 млн тонн каждая. Первая линия завода может заработать в 2027 году, вторая - в 2029 году.