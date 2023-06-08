Новак: РФ будет развивать месторождения, максимально приближенные к потребителям из АТР

По словам вице-премьера, предстоит работать над расширением ресурсной базы Дальнего Востока

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Россия будет развивать ресурсную базу на Дальнем Востоке, разрабатывая наиболее близкие к азиатским потребителям месторождения нефти и газа. Об этом написал вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика".

"Предстоит работать над расширением ресурсной базы Дальнего Востока, так как прирост спроса во многом будут обеспечивать месторождения, максимально приближенные к потребителям АТР", - отметил он.

Новак подчеркнул, что перед РФ также стоит задача расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, пропускная способность Восточного полигона железных дорог должна увеличиться до 180 млн тонн уже в 2024 году. "Продолжается работа над сокращением времени прохождения таможенных процедур и повышением пропускной способности пунктов пропуска, а также оптимизацией технологии грузоперевозок", - добавил он.

По его словам, "Транснефть" к 2026 году увеличит мощности магистральных нефтепроводов, по которым возможен экспорт, на 32 млн т. Новак отметил, что планируемые проекты по развитию газотранспортной инфраструктуры позволят экспортировать в восточном направлении до 100 млрд куб м газа по трубам, а новые заводы СПГ на Ямале позволят к 2030 году обеспечить производство сжиженного природного газа на уровне до 100 млн тонн.