Новак: значительная часть расчетов РФ по энергоресурсам идет в рублях, юанях и рупиях

По словам вице-премьера, количество государств, предпочитающих национальные валюты, растет

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Значительная часть расчетов РФ по поставкам энергоресурсов сейчас происходит в рублях, юанях и рупиях, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика".

"Для укрепления финансового суверенитета страны особое значение приобретает ускоренный переход на расчет в национальных валютах. Сегодня значительная часть расчетов осуществляется в рублях, юанях и рупиях", - сказал он.

По словам Новака, количество государств, предпочитающих национальные валюты, растет. "Мы видим все большее количество стран, которые переходят на расчеты в национальных валютах со своими партнерами", - констатировал вице-премьер.