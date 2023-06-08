Россия в 2022 году нарастила экспорт угля в Индию в три раза

Поставки в Китай выросли на четверть, отметил вице-премьер Александр Новак

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Россия по итогам 2022 года увеличила экспорт угля в Индию в три раза, до 20 млн тонн. При этом поставки в Китай выросли на четверть и составили 67,1 млн тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в своей статье для журнала "Энергетическая политика".

Новак также напомнил, что в 2022 году в Китай экспортировано рекордные 4,7 млрд кВт·ч электроэнергии. Вице-премьер подчеркнул, что в текущем году эта тенденция продолжится.

О соглашениях по поставкам угля

В октябре 2021 года Россия и Индия в рамках Российской энергетической недели подписали меморандум о поставках 40 млн тонн угля в Индию.

Позднее замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников сообщал, что Россия и Китай разрабатывают межправительственное соглашение о поставках угля в объеме 100 млн тонн.

Об экспорте электроэнергии

Ранее глава компании "Интер РАО" (оператор экспорта-импорта электроэнергии в России) Борис Ковальчук сообщал, что по итогам 2022 года был достигнут рекорд поставок электроэнергии в Китай. Он оценивал поставки в 4,4-4,5 млрд кВт-ч электроэнергии.

Позднее замминистра энергетики Павел Сниккарс сообщал журналистам, что экспорт в Китай останется на уровне 2022 года, однако допустил и превышение показателя.