Новак: компании РФ заинтересованы в электроэнергетических проектах во Вьетнаме и Бангладеш

Россия намерена сотрудничать с индийскими производителями по проектам модернизации и строительства ТЭС в Индии, сообщил вице-премьер

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российские компании заинтересованы в участии в электроэнергетических проектах во Вьетнаме и Бангладеш, в их числе проекты ВИЭ. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в своей статье для журнала "Энергетическая политика".

"Российские операторы заинтересованы в участии в проектах модернизации, расширения и строительства новых электроэнергетических объектов во Вьетнаме и Бангладеш, в том числе в проектах ВИЭ", - отметил он.

Кроме того, Россия намерена сотрудничать с индийскими производителями по проектам модернизации и строительства ТЭС в Индии, сообщил вице-премьер.

"Предпринимаются шаги по организации производственной кооперации с индийскими производителями по совместному участию в проектах модернизации и строительства ТЭС в Индии", - подчеркнул Новак.

Вице-премьер напомнил, что в настоящее время также изучается возможность строительства генерирующих и сетевых объектов для расширения поставок электроэнергии в Китай, а также реализации совместных проектов в сфере гидро- и атомной энергетики.